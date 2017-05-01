01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
- 15 gizemli terörist yüzlerini kimse görmedi!PKK'ya ağır darbe... O isim yakalandı!Suriye sınırında kırmızı alarm!Eski bakandan olay Gül-Davutoğlu yazısı!Darfur’dan yükselen sessiz çığlıkHindistan’da Bakan gelinlere sopa dağıttıKabe'deki kavga olayında yeni gelişmeSu altında ses yönü tespit eden sistem yaptılarJaponya'dan tarihi hamle! En büyük savaş gemisi...1 Mayıs provokatörleri iş başında
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
İmsak 04:16 Güneş 05:55 Öğle 13:08 İkindi 16:57 Akşam 20:08 Yatsı 21:40
- 22°C Adana
- 27°C Adıyaman
- 21°C Afyon
- 20°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 23°C Ankara
- 24°C Antalya
- 26°C Artvin
- 26°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 94.655 0.40
- Altın: 144,208 -0.45
- Dolar: 3,5508 -0.34
- Euro: 3,8707 -0.11
1 Mayıs'ta çalışan işçiler
01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:02
İşçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sokakları karıştırmak yerine çalışmayı tercih ettiler.
Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ta, işçi sınıfının 1 Mayıs anmasını kendisine mal eden komünist/sosyalist platformlara koyduğu mesafe bir kez gözler önüne serildi.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.