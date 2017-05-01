1 Mayıs'ta çalışan işçiler

İşçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sokakları karıştırmak yerine çalışmayı tercih ettiler.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ta, işçi sınıfının 1 Mayıs anmasını kendisine mal eden komünist/sosyalist platformlara koyduğu mesafe bir kez gözler önüne serildi.