01 Mayıs 2017 Pazartesi5 Şaban 1438
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  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
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1 Mayıs'ta çalışan işçiler

İşçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sokakları karıştırmak yerine çalışmayı tercih ettiler.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ta, işçi sınıfının 1 Mayıs anmasını kendisine mal eden komünist/sosyalist platformlara koyduğu mesafe bir kez gözler önüne serildi.

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