01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
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- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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11 nüfuslu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi
01 Ocak 2018 Pazartesi 13:15
Diyarbakır’da 11 nüfuslu Balyoz ailesi, tek odalı derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Annenin kanser tedavisi gördüğü babanın ise işsiz olduğu aile yardım bekliyor.
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