01 Ocak 2018 Pazartesi14 R.Ahir 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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11 nüfuslu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbakır’da 11 nüfuslu Balyoz ailesi, tek odalı derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Annenin kanser tedavisi gördüğü babanın ise işsiz olduğu aile yardım bekliyor.

 

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