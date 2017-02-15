15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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  • Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. A'râf,7/9
  • "Bizi aldatan bizden değildir." (Müslim," Îmân", 164)
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2. Abdülhamid'in özel albümü Kudüs'te

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, Filistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, Mescid-i Aksa Vakfı Başkanı Azzam Hatip, Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs Vakıflar ve İslam Mukaddesatı Konseyi Başkanı Abdulazim Selhab, YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ve çok sayıda Filistinli gazeteci katıldı.

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