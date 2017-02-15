15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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- Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. A'râf,7/9
- "Bizi aldatan bizden değildir." (Müslim," Îmân", 164)
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2. Abdülhamid'in özel albümü Kudüs'te
15 Şubat 2017 Çarşamba 07:56
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, Filistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, Mescid-i Aksa Vakfı Başkanı Azzam Hatip, Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs Vakıflar ve İslam Mukaddesatı Konseyi Başkanı Abdulazim Selhab, YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ve çok sayıda Filistinli gazeteci katıldı.
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