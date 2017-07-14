14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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692 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin tam listesi
14 Temmuz 2017 Cuma 21:31
OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile binlerce kişi kamudaki görevinden ihraç edildi.
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