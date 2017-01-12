12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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763 yıllık Medrese kansere yakalandı
12 Ocak 2017 Perşembe 10:05
Konya'da Selçuklu döneminden kalma 763 yıllık İnce Minare Medresesi "taş kanseri" hastalığına yakalandı.
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