07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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ABD buna ne diyecek? Skandalın fotoğrafları çıktı

ABD, Suriye’deki kampta PKK’lı teröristlere askeri eğitim veriyor. Afrin kampında ABD’li askerlerin eğittiği hainlerden kurulu polis gücünün fotoğrafları ortaya çıktı.

Mehmetçik, Suriye ve Irak'ta bölücü örgüt PKK'ya üst üste darbeler indirirken, Türkiye'nin müttefiği olduklarını her fırsatta dile getiren ülkeler hainleri ayakta tutabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, “ABD tarafından PKK'ya silah desteği veriliyor” açıklamasının ardından, bu ülkenin örgüte önemli ölçüde mühimmat, eğitim, üniforma desteği verdiği de net bir biçimde ortaya çıktı. Hatay ve Kilis'in sınır komşusu olan Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü örgüt PKK adına ‘terör akademisi' kurulduğu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta eğitildiği güvenlik güçleri tarafından belirlendi. ABD'lilerin de bunda etkili oldukları bildirildi.

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