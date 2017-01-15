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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
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ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
15 Ocak 2017 Pazar 11:14
NATO operasyonu kapsamında Polonya'ya sevk edilen Amerikan Zırhlı Tugayı için resmi tören düzenlendi.
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