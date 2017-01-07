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ABD'den Rusya sınırına yüzlerce tankla çıkarma
07 Ocak 2017 Cumartesi 10:33
Dev konvoy Rusya'ya komşu NATO ülkelerine naklediliyor, çıkarmada 4 bin ABD askeri de Avrupa'ya ayak basıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’ne ait yüzlerce tank, kamyon ve diğer askeri malzeme Almanya’ya ulaştı.
İçlerinde 87 Abrams M1A1 tank, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı ve yüzlerce tekerlekli aracın bulunduğu toplam 2 bin 800 silah Bremerhaven limanından Rusya’ya komşu NATO ülkelerine nakledilecek.
Üç yük gemisiyle gelen askeri malzemelerinin yanı sıra 4 bin Amerikan askerinin de Avrupa’ya ayak basacağı belirtiliyor.
2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonrası alınan bir dizi önlemin parçası olarak Amerikan ve Polonyalı askerlerin büyük bir askeri tatbikat yapacağı açıklandı.
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