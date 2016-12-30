30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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ABD'yi zora sokacak görüntüler!

ABD, inkar etmesine rağmen terör örgütüne yardımları Ekim 2014'ten itibaren açıktan yapmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye PKK'sı PYD'ye silah verdiğini kabul etmemesine rağmen terör örgütünün işgal ettiği Kuzey Suriye topraklarına yaptığı silah ve mühimmat sevkiyatı gün gün kayıt altına alındı.

SEVKİYAT 20 EKİM 2014

Suriye'de PKK'ya ilk silah yardımını Almanya ile birlikte yapan ABD, daha önce gayriresmi şekilde gönderdiği silah sandıklarını resmi olarak ilk kez 20 Ekim 2014 günü Ayn el Arap'a (Kobani) havadan bıraktı. Suriye'de DEAŞ'la savaş bahanesiyle uluslararası meşruiyet kazandırılan PKK, ABD'nin kurduğu DEAŞ karşıtı askeri koalisyon kapsamında birçok kez silah ve mühimmatlardan yararlandırıldı. 10 Aralık 2014 günü Almanya da PKK'ya yüklü miktarda silah yardımı yaptı.

 

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