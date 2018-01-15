16 Ocak 2018 Salı28 R.Ahir 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Afrin'de kritik detay! En seçkin birlik orada

Türkiye'nin ısrarla operasyon yapacağını açıkladığı Afrin'de hali hazırda bin ABD askeri ve 70 Rus askeri var.

 

Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle yaklaşık 2 yıldır uyarılarına konu olan ve olası bir harekatla gündemde öne çıkan Afrin'de son durum nedir? PKK uzantılı YPG ve YPJ'nin ne kadar silahlı gücü var? ABD ve Rusya'nın Afrin'de silahlı gücü bulunuyor mu?

İşte bu soruların cevapları:

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