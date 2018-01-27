27 Ocak 2018 Cumartesi11 C.Evvel 1439
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Afrin'de sıcak çatışma! Bir köy daha ele geçirildi

Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde Gülbaba mevkinde YPG ile ÖSO ve TSK'ya bağlı birlikler arasında sıcak çatışmalar sürüyor.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Operasyonda bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 394’e ulaştı. TSK ile ÖSO Afrin’e ilerledikçe, PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmeye başladığı belirtiliyor.

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