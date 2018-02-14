15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Afrin'den yeni fotoğraflar geldi! İHA'lara karşı bakın nasıl önlem almış
14 Şubat 2018 Çarşamba 15:04
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi. Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kazılan bazı sığınakların İHA'lar tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı, ayrıca girişlerin naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği belirlendi.
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