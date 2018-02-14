15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:24İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 113.455 -0.91
  • Altın: 164,309 1.04
  • Dolar: 3,7912 -0.38
  • Euro: 4,6990 -0.13
Afrin'den yeni fotoğraflar geldi! İHA'lara karşı bakın nasıl önlem almış

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa  Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele  geçirildi. Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca  kazılan bazı sığınakların İHA'lar tarafından tespitinin önlenmesi için  girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı, ayrıca girişlerin naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği belirlendi.

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri