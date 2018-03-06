07 Mart 2018 Çarşamba18 C.Ahir 1439
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Afrin'in içinden ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

 

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