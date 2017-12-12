12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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AGD'li üniversitelilerden Kudüs eylemi
12 Aralık 2017 Salı 14:31
Anadolu Gençlik Derneği mensupları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü Siyonist İsrail Rejimi'nin başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.
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