05 Ocak 2018 Cuma18 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:35Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.619 0.98
  • Altın: 158,887 -0.24
  • Dolar: 3,7474 -0.10
  • Euro: 4,5173 -0.18
AK Parti'yi karıştıran 17 Aralık mesajı

Hükümetin "darbe" şeklinde değerlendirdiği ve FETÖ için milat olarak gördüğü 17 Aralık tarihi için, mevcut Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından "Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı" mesajı ortaya çıktı.

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri