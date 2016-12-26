26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Asker PKK'ya göz açtırmıyor
26 Aralık 2016 Pazartesi 14:41
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, sığınaklar içerisinde yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi.
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