24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
- Asker zulayı patlattı! Nefes kesen operasyonEsrarengiz yangınları görenler şaşırıyor!Hainlere Almanya'da Türk tokadı!Kenan Sofuoğlu herkesi üzdü!İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttıİşte referandum anket sonuçlarıFernandao A Milli Takım formasını giydi‘İhanet ederler mi?’Astana görüşmelerinde ikinci gün başladıİpler koptu kopacak!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
İmsak 06:45 Güneş 08:15 Öğle 13:23 İkindi 15:54 Akşam 18:18 Yatsı 19:42
- 2°C Adana
- 0°C Adıyaman
- -2°C Afyon
- 2°C Ağrı
- -6°C Amasya
- -10°C Ankara
- 5°C Antalya
- -6°C Artvin
- 6°C Aydın
- 0°C Balıkesir
- BIST: 83.048 -0.02
- Altın: 147,273 0.30
- Dolar: 3,7683 0.21
- Euro: 4,0468 0.19
Asker zulayı patlattı! Nefes kesen operasyon
24 Ocak 2017 Salı 10:02
Tunceli'nin Bali Deresi bölgesinde başlatılan operasyonda PKK'nun 19 sığınağı ele geçirildi. Sığınaklarda ele geçirilen cephane, telsiz, ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.