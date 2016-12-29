29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Askeri kaynaklardan TUNCELİ açıklaması
29 Aralık 2016 Perşembe 14:26
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Tunceli kırsalında sürdürülen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgenin terör örgütünden temizlendiği bildirildi.
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