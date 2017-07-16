16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
- Yolcu otobüsünü durdurup ateşe verdilerHabur Sınır Kapısı'nda giriş-çıkışlar durduBeştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı!Erdoğan: OHAL kararı Pazartesi MGK'ya gelecek!Şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı!Şehit annesi elindeki bu zincirle konuştu!Erdoğan'ın konuştuğu sırada talihsiz kaza!Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldıTuzla’da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı!ABD'den flaş S-400 açıklaması!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:44 Güneş 05:39 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:43 Yatsı 22:28
- 32°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 26°C Ankara
- 30°C Antalya
- 26°C Artvin
- 30°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 105.176 0.93
- Altın: 139,841 0.19
- Dolar: 3,5315 -1.06
- Euro: 4,0468 -0.47
Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı!
16 Temmuz 2017 Pazar 10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.