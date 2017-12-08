08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Bu tabloya yarım milyar dolar veren kişi Suudi Prensi çıktı

Christie's Müzayede Evinin geçen ay New York'ta düzenlediği açık artırmada İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin rekor bedele satılan tablosunun gizli alıcısının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman olduğu ileri sürüldü.

 

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