08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Bu tabloya yarım milyar dolar veren kişi Suudi Prensi çıktı
08 Aralık 2017 Cuma 15:08
Christie's Müzayede Evinin geçen ay New York'ta düzenlediği açık artırmada İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin rekor bedele satılan tablosunun gizli alıcısının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman olduğu ileri sürüldü.
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