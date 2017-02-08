08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
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- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Bursa'da altgeçitte cinsel saldırı
08 Şubat 2017 Çarşamba 09:30
Bursa'da 34 yaşındaki S.H., adlı kadın gece evine giderken altgeçitte, iddiaya göre Hasan U.'nun cinsel saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansırken, Hasan U. gözaltına alındı.
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