29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
- Antalya'da ilkokulda korkunç iddia!Özdağ, teröristbaşı Gülen hakkında bilgiler verdi!Hamsi yüzde yüz zamlandıBüyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası!Asgari ücretlilerin yeni yıl zammı bugün belli olacak!FETÖ'ye dev operasyon: Düğmeye basıldı!Sosyal medya onları konuşuyor!Hain FETÖ saldırıya geçti! Hedeflerinde ise bakın kim var..El Bab gazisinden duygulandıran sözler!Alman dergisi Focus'tan akılalmaz iddia!
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası!
29 Aralık 2016 Perşembe 10:22
Büyükçekmece'de beton mikserinin üzerine vinç devrildi, Maltepe'de ise freni patlayan vinç kamyonu 8 aracı ezdi...
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