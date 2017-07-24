24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.

 

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