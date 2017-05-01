Çerkez Cengiz cezaevine böyle girdi

'Çerkez Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, 100 araçlık konvoy ile 10 aylık hapis cezasını tamamlamak üzere Maltepe Cezaevine gitti. Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçundan Rusya'da bir süre yargılanan ve ardından serbest bırakılan Çerkez Cengiz, Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı Türk işadamlarına senet imzalattığı gerekçesiyle 10 aylık hapis cezasına çarptırıldı.