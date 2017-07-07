07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 35°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 100.479 -0.15
  • Altın: 142,808 0.11
  • Dolar: 3,6311 0.35
  • Euro: 4,1430 0.30
CHP yürüyüşü trafiği kilitledi!

Kılıçdaroğlu'nun güvenliği gerekçesiyle kapatılan yollar nedeniyle Gebze'den İstanbul girişine kadar uzun kuyruklar oluştu.

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri