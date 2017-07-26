26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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CHP'li belediyeye isyan! Çöp dağları sokağa taştı

CHP söz konusu kendi belediyeleri olunca adaleti unuttu. Şişli Belediyesi’nde taşeron işçiler işten atılmayla karşı karşıya kalınca eylem yaptı.

 

Adalet kisvesi altında yürüyüş yapan ve halkı ayaklandırmaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kendi belediyeleri olduğunda adaleti unuttu. Taşerona verilen kadro sözü havada kaldı. Şişli Belediyesi'nde çalışan taşeron işçiler, ihaleye alınmayan şirketleri nedeniyle eylem yaptı, sokaklarda çöp dağları oluştu. Beşiktaş Belediyesi'nde de yüzde 400 artırılan emlak vergisi halkı canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren 10 bin vatandaş, Beşiktaş Belediyesi'ne dava açmaya hazırlanıyor. CHP'nin kalelerinden biri olan İzmir'de de durum farklı değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ'de ise maaş konusunda verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle işçiler greve gitti. İzmir'de çalışmayan vapurlar nedeniyle şehir trafiği felç oldu. İzmir'deki metro ve otobüs hatlarında mesai saatlerinde yaşanan yoğunluk yüzünden kentte hayat durma noktasına geldi.

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