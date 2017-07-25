25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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CHP'li vekil kanun teklifini ruloya hazırladı

Genel Kurulda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuşma yapmak üzere, şimdiye kadar verdiği kanun tekliflerinden hazırladığı ruloyu oturduğu yerden kürsüye kadar açarak geldi.

 

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