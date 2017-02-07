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- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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İlk kez yayımlanan görüntülerde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi 21.45’te emniyetten çıkıyor. Köprüde hainlere müdahale eden ekip, 16 Temmuz 08.00’de geri dönüyor. Çalışkan emniyetin bahçesinde polisle kısa bir toplantı yapıyor.
15 Temmuz gecesi darbecileri böyle durdurdular.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine başladığı saatlerde, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan hareketliliğe dair görüntülere Yeni Şafak ulaştı. İlk kez yayınlanan o anlar, İstanbul'da darbeyi önleyen İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve ekibinin emniyetten ilk çıkışını, tehlikeyi bertaraf ettikten sonra geri girişini ve polis teşkilatı ile emniyetin bahçesinde yapılan kritik görüşmeyi gösteriyor. Görüntüler, 15 Temmuz akşamı saat 21.45'ten başlıyor ve 16 Temmuz sabahı 08.00'a kadar, İstanbul Emniyeti'nde atılan adımları içeriyor.
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