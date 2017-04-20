20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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Dehşet verici kareler! Açlıktan ölmek üzereler
20 Nisan 2017 Perşembe 15:40
Belarus'taki yetimhanelerde sayıları 100'ü bulan çocukların ölümün kıyısına geldiği ortaya çıkarıldı. Bir yerel derginin sayfalarına taşıdığı fotoğraflar dehşete düşürdü.
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