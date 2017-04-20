20 Nisan 2017 Perşembe24 Recep 1438
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  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
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Dehşet verici kareler! Açlıktan ölmek üzereler

Belarus'taki yetimhanelerde sayıları 100'ü bulan çocukların ölümün kıyısına geldiği ortaya çıkarıldı. Bir yerel derginin sayfalarına taşıdığı fotoğraflar dehşete düşürdü.

 

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