16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Demokrasi nöbetinden ilginç kareler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, vatandaşlar İstanbul'da darbeye direnişin sembol mekanları olan Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı, Çengelköy gibi yerler başta olmak üzere tüm Türkiye'de farklı noktalarda 'demokrasi nöbeti' tuttu...

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