06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Dikkat sakın bu yalanlara inanmayın!
06 Temmuz 2017 Perşembe 11:04
"Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama %1,32’dir" denilen açıklamada "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" ifadesi yer aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarının Suriyeliler üzerinden özellikle bir provokasyon amaçladığı ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 6 yanlış bilgi:
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