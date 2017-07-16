16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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Diriliş Ertuğrul 4.sezonu ne zaman başlayacak?
16 Temmuz 2017 Pazar 14:11
Son dönemin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul sezon finali yapmıştı.
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