Domuz bağı ile bulunmuştu, olayın aslı şoke etti!

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Konya'da yol kenarındaki tuvalette tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp domuz bağı yöntemiyle bağlandığını ileri süren Muhammet Coşkun'un, yalan söylediği ortaya çıktı.
Coşkun'un, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığından cezaevine gireceği korkusuyla, tanıdığı iki çocuğa iple kendisini bağlattığı belirlendi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.16 yaşındaki Y.B. ve aynı yaştaki K.S., polisi arayıp, Beyşehir'den Konya'ya giderken ihtiyaçlarını gidermek için yol kenarındaki tuvalete girdiklerinde, el ve ayaklarından iple bağlı olan bir kişiyi, yardım isterken bulduklarını söyledi. Olay yerine giden polis, domuz bağı yöntemiyle bağlı olan ve isminin Muhammet Coşkun olduğunu belirten kişiyi kurtardı. Coşkun, tuvalete girdiğinde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtip, ''Derbent ilçesinden Konya şehir merkezine gidiyordum. İhtiyacımı gidermek için tuvalete girdim. Daha sonra eve gittiğimde cüzdanımın olmadığını gördüm. Tuvalette düşürmüş olabilirum diye motosikletle yeniden o yere gittim. Tuvalete girdiğimde tanımadığım silahlı kişiler gelip beni dövdü ve iple bağlayıp, motosikletimi alıp minibüsle kaçtı.'' dedi. Y.B. ve K.S. de tuvalete geldiklerinde iple bağlı olan Muhammet Coşkun'un yardım isterken bulduklarını söyledi.
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