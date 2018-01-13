13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
13 Ocak 2018 Cumartesi 12:33
Donald Trump
Amerika Birleşik Devletleri başkanı
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