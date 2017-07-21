21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Ege'de 6.3'lük deprem! Gece yarısı halk sokağa döküldü
21 Temmuz 2017 Cuma 08:59
Türkiye'nin Batı bölgesi Muğla merkezli depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) saat 01.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsi ise 6.2 olarak duyurdu.
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