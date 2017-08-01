Ekrem Keleş'i tanıyalım

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem Keleş'in hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Mehmet Görmez'in emekliliğe ayrılması sonrası Diyanet İşleri'nin yeni başkanı Ekrem Keleş oldu. Ancak Keleş görevi asaleten değil vekaleten yürütecek. Yani bir süre sonra Ekrem Keleş'in yerine başka bir ismin ataması yapılabilir veya Ekrem Keleş asaleten de göreve ataması yapılabilir. Peki Ekrem Keleş kimdir, nerelidir? Ekrem Keleş'in hayatı, çalışmaları ve kitapları nelerdir? İşte Türkiye'de din işlerinden sorumlu olacak Ekrem Keleş'in hayat hikayesine ve çalışmalarına dair detaylar... Ekrem Keleş 1958'de Konya Seydişehir'de dünyaya gelmiştir. Keleş 1977 yılında Konya İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.