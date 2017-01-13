13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Eksi 50 derece böyle yaşıyorlar
13 Ocak 2017 Cuma 15:53
Britanyalı fotoğrafçı Bryan Alexander, eksi 50 dereceye varan soğukta kamplardaki yaşamı, geleneksel giysileri avcılık ve balıkçılık faaliyetlerini izledi.
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