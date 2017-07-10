10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu'nu ilk gördüğünde bakın ne yapmış!
10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi’ndeki milletvekili Berberoğlu ile 1.5 saat görüştü.
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