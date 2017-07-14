14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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FETÖ elebaşlarının ABD'deki lüks evleri

AA muhabirlerinin ABD'de kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgiler, bu ülkede yaşayan üst düzey FETÖ mensuplarının iyi standartlara sahip evlerde yaşadıklarını ortaya koydu.

 

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