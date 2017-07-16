16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim
16 Temmuz 2017 Pazar 09:10
AA, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 1. yıl dönümünde FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikanesini havadan görüntüledi.
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