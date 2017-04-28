28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
- Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!Erdoğan kürsüde ABD'yi eleştirdi! Karşısındaki büyükelçi ise...Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördüBüyük tehlike! Ekipler ev ev dolaşıp mühürlüyorMesafe iki saat! Kore'de sular ısındıAKPM Başkanı'na büyük şok! İşlem başlattılarAK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu!Bakan'dan Booking açıklamasıPara piyasası fonlarının en büyüğü artık Çinli!Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
İmsak 04:21 Güneş 05:59 Öğle 13:09 İkindi 16:56 Akşam 20:05 Yatsı 21:35
- 29°C Adana
- 25°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 22°C Ankara
- 29°C Antalya
- 25°C Artvin
- 26°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 94.100 -0.19
- Altın: 144,503 -0.18
- Dolar: 3,5436 -0.54
- Euro: 3,8740 -0.02
Fikret Orman: Ramazan ayında kutlama yapmam
28 Nisan 2017 Cuma 14:37
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün bugünlere dualarla geldiğini, Ramazan ayında kutlama yapmayı düşünmediğini söyledi.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.