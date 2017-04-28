28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
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Fikret Orman: Ramazan ayında kutlama yapmam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün bugünlere dualarla geldiğini, Ramazan ayında kutlama yapmayı düşünmediğini söyledi.

 

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