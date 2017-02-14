14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Genç kızların burun kırmalı kavgası!
14 Şubat 2017 Salı 10:05
Trabzon’da sosyal medya üzerinden tartışan ve ardından randevulaşan üniversite öğrencisi kızlar kavga etti. Kavgaya karışan 5 üniversite öğrencisi genç kız gözaltına alındı.
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