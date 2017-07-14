14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Göğüs göğüse çarpışma oldu! Kaska kurşun geldi
14 Temmuz 2017 Cuma 15:46
Konya'da hücre evine yönelik yapılan operasyonda, Özel Harekat polislerinin teröristlerle yaklaşık 2 metrelik mesafelerle adeta göğüs göğüse çatıştığı ortaya çıktı.
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