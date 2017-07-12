12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Gülen ayaklarını sürüyerek yürüyor
12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:21
Haber ajansı Reuters, FETÖ elebaşısı Gülen ile yaptığı röportajda Gülen'in sağlığının bozulduğunu ve ayaklarını sürüyerek yürüdüğünü yazdı.
15 Temmuz darbe kalkışmasının elebaşısı Fethullah Gülen Pensilvanya'daki çiftliğinde görüntülendi. FETÖ'nun son halinin fotoğraflarını çeken ise uluslararası haber ajansı Reuters oldu.
Ajans Gülen ile yaptığı röportaja yer verirken FETÖ liderinin yanında sürekli doktorunu bulundurduğunu ve ayaklarını sürüyerek yürüdüğünü not düştü.
Gülen'in görüntülerini yayınlayan Reuters ajansı, yaptığı söyleşiye de yer verdi.
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