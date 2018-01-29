29 Ocak 2018 Pazartesi13 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Hendekçilerin korkulu rüyası TAMKAR Afrin'de

Zeytin Dalı Harekâtı’na, yüz akımız ‘milli silahlar’ damga vurmaya devam ediyor. MKE tarafından yerli üretilen Mayınlı Sahalarda Geçit Açma Sistemi (TAMKAR) Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişi için kullanılıyor.

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