25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
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Hep birlikte el ele verip seferber oldular

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını söndürmek için mahalle sakinleri kovalarla su taşıdı.

İlçeye bağlı Çukurca beldesinde yaşayan Hüseyin Beytar ve ailesi, dün yapılması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için okula gitti.

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