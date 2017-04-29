29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
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İhraç edilenlerin tam listesi
29 Nisan 2017 Cumartesi 19:57
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