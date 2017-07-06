06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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İlçe bir anda karıştı! Avukatlar AVM'ye sığındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü giyim firmalarının avukatlarının polis eşliğinde yaptığı sahte marka denetimi sırasında olaylar çıktı...

 

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