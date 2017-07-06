06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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İlçe bir anda karıştı! Avukatlar AVM'ye sığındı
06 Temmuz 2017 Perşembe 16:48
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü giyim firmalarının avukatlarının polis eşliğinde yaptığı sahte marka denetimi sırasında olaylar çıktı...
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