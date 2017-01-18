İlk kez görüntülendi: Anında harekete geçiyor!

18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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18 Ocak 2017 Çarşamba 09:17
Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları için bu yıl güvenliğin sağlanması için 8 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı.
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