25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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İngiliz savaş gemisi Karadeniz'e gitti
25 Nisan 2017 Salı 07:22
İstanbul Boğazı'nı bugün öğle saatlerinde geçen Kraliyet Donanma gemisi, Soğuk Savaş'tan bu yana Karadeniz'e açılan ilk İngiliz destroyeri oldu.
İngiliz savaş gemisi HMS Daring, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.İngiltere Başbakanı Theresa May'in Karadeniz'e savaş gemisi göndereceği Ocak ayı sonunda İngiliz basınında yer almıştı.
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